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10.02.2021  11:53   

Неисправность печи едва не стало причиной трагедии

К счастью при пожаре никто не пострадал.

 
Сообщение о пожаре спасателям поступило в полтретьего ночи 10 февраля. Горел частный дом в селе Заречное, Волчанского района.
 
По прибытию к месту вызова пожарные установили, что в доме горело перекрытие потолка и стены в месте прохождения дымохода печи. Площадь пожара составила 15 кв.м.
 
 
Спасателям понадобилось 2 часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
 
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода печи отопления.
 
Ранее Редпост писал, в Люботине из-за печей горели частные дома.
 
Тэги:  пожар, печь
 
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