10.02.2021 11:10

Троих полицейских подозревают в избиении фермеров

Трем сотрудникам полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что трое сотрудников полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, в составе группы быстрого реагирования на служебном автомобиле «Шкода-октавия», осуществляли 09.09.2020 патрулирование Сахновщинского района области, то есть находились на службе при исполнении своих служебных обязанностей.



Во время патрулирования они обнаружили в поле вблизи с. Дар-Надежда Сахновщинского района области комбайн и трактор с прицепом, у которых находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна. Работники полиции выдвинули мужчинам необоснованное требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и транспортные средства. На указанное требование мужчины сообщили, что документы находятся по месту жительства последних и их по требованию сотрудников полиции привезет отец. После этого мужчины продолжили выполнять ремонтные работы на комбайне, а сотрудники полиции без всяких на то оснований нанесли мужчинам удары руками и ногами по туловищу, причинив последним физическую боль, а также применили к мужчинам специальное средство «наручники», ограничив свободу передвижения пострадавших, чем унизили и оскорбили их личное достоинство.



Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.