10.02.2021 10:39

Более 12 часов под Харьковом тушат пожар (ФОТО)

В Чугуевском районе продолжается ликвидация пожара на территории частного домовладения.

9 февраля в 22:52 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме села Коробочкино Чугуевского района.



На тушение выехали спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части и одного отделения 39-го Государственного пожарно-спасательного поста (пгт. Чкаловское) на автоцистернах.

По прибытию к месту пожара было установлено, что огнем охвачен частный дом на площади около 45 кв.м и хозяйственная постройка на площади 100 кв.м.





Усилиями пожарных возгорание удалось локализовать в 00:48, на данный момент продолжается ликвидирация пожара.



По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.