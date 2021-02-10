ДТП на Шевченко: водители отправили своих пассажиров в больницу

Авария произошла около четырех часов дня 9 февраля на улице Шевченко, 231.
Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen и Nissan, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации в результате столкновения пострадали пассажирка автомобиля Volkswagen и пассажир автомобиля Nissan. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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