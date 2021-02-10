10.02.2021 08:14

Драка и выстрелы в центре Харькова: бывшего инспектора ХНУВД будут судить

Областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего инспектора одного из отделов Харьковского национального университета внутренних дел по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 30 марта 2019 года, находясь вне службы, инспектор одного из отделов ХНУВД решил показать свою исключительность. Находясь вблизи торгового центра, расположенного на ул. Сумской, указанный гражданин затеял драку с 36-летним мужчиной, во время которой совершил 5 выстрелов из травматического пистолета. Нанеся пострадавшему легкие телесные повреждения, мужчина покинул место совершения преступления.



Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ГБР, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.