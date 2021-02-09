09.02.2021 21:12

Задержаны азербайджанцы с автоматами Калашникова (ВИДЕО)

На Новых Домах хозяин обнаружил, что в его квартире - небольшой арсенал.

Как сообщает Телеграмм-канал Харьков 1654, полиция задержала группу азербайджанцев на Танкопия, 41б

История началась с того, что хозяин съёмной квартиры, где жили азербайджанцы, решил проверить все ли там в порядке, но когда зашёл в квартиру - увидел автоматы и прочее оружие.

По предварительной информации у граждан Азербайджана обнаружено 3 автомата Калашникова. Все задержанные доставлены в райотдел полиции. Приехало начальство. Работают криминалисты с кейсами.