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09.02.2021  21:12   

Задержаны азербайджанцы с автоматами Калашникова (ВИДЕО)

На Новых Домах хозяин обнаружил, что в его квартире - небольшой арсенал.

Как сообщает Телеграмм-канал Харьков 1654, полиция задержала группу азербайджанцев на Танкопия, 41б
 
История началась с того, что хозяин съёмной квартиры, где жили азербайджанцы, решил проверить все ли там в порядке, но когда зашёл в квартиру - увидел автоматы и прочее оружие.
 
По предварительной информации  у граждан Азербайджана обнаружено 3 автомата Калашникова.
 
Все задержанные доставлены в райотдел полиции.
 
Приехало начальство.
 
Работают криминалисты с кейсами.
 
Автомобиль азербайджанцев (красные Жигули) обнюхивают собаки на предмет оружия.
 
 

 

Тэги:  задержание, арсенал на квартире, харьков
 
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