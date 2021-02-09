09.02.2021 18:49

Внимание! Розыск очевидцев аварии на перекрестке (ФОТО)

В соцсети появилось обращение за помощью.

На Телеграмм-канале Веха - обращение за помощью в поиске очевидцев ДТП.

Сегодня в 9:40, в центре, на перекрёстке Кооперативной, пер. Короленко и Подольского произошло #ДТП.

Водитель KIA Rio въехал в дверь со стороны пассажирского BMW e36.

Просьба откликнуться водителей, у которых есть запись видеорегистратора с места проишествия.