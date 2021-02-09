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09.02.2021  18:49   

Внимание! Розыск очевидцев аварии на перекрестке (ФОТО)

В соцсети появилось обращение за помощью.

На Телеграмм-канале Веха - обращение за помощью в поиске очевидцев ДТП.
 
Сегодня в 9:40, в центре, на перекрёстке Кооперативной,  пер. Короленко и Подольского произошло #ДТП. 
 
Водитель KIA Rio въехал в дверь со стороны пассажирского BMW e36. 
 
 Просьба откликнуться водителей, у которых есть запись видеорегистратора с места проишествия.
 
 
 
Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков, авария
 
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