Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: машины разбились, не поделив улицу и перекрыв движение (ФОТО)
09.02.2021  16:50   

ДТП: машины разбились, не поделив улицу и перекрыв движение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как иформирует Телеграмм-канал Веха, на Конторской - ДТП.
 
В начале улицы произошла авария, перекрывшая движение
 
Подробностей пока нет. 
Тэги:  дтп, авария, харков
 
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