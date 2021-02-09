09.02.2021 17:19

Внезапная смерть у метро: информация полиции (ФОТО)

Мужчина умер на проспекте Науки.

Как сообщили в ГУ Нацполиции, Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти человека, тело которого обнаружили на улице у входа на станцию ​​метро «Научная».

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №3.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.