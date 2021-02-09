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09.02.2021  17:19   

Внезапная смерть у метро: информация полиции (ФОТО)

Мужчина умер на проспекте Науки.

 
Как сообщили в ГУ Нацполиции, Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти человека, тело которого обнаружили на улице у входа на станцию ​​метро «Научная».
 
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №3. 
 
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.
 
 
Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело
 
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