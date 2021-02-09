09.02.2021 16:19

Убежала к подруге: копы нашли пропавшую девушку (ФОТО)

На Харьковщине полицейские оперативно вернули домой исчезнувшую девушку.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в отдел полиции № 1 Чугуевского райуправления полиции 9 февраля 2021 года поступила информация от женщины о том, что ее 14-летняя приемная дочь ушла из дома в школу, но в учебном заведении не появилась и где она сейчас находится не известно.

На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела полиции.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские через час установили место нахождения девушки.

Она находилась у своей подруги, которая была на больничном.

С девушкой и ее родителями полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.