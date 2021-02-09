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09.02.2021  16:19   

Убежала к подруге: копы нашли пропавшую девушку (ФОТО)

На Харьковщине полицейские оперативно вернули домой исчезнувшую девушку.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в отдел полиции № 1 Чугуевского райуправления полиции 9 февраля 2021 года поступила информация от женщины о том, что ее 14-летняя приемная дочь ушла из дома в школу, но в учебном заведении не появилась и где она сейчас находится не известно.
 
На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела полиции.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские через час установили место нахождения девушки.
 
Она находилась у своей подруги, которая была на больничном.
 
С девушкой и ее родителями полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков
 
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