Главная Новости Криминал и происшествия Угнал «Subaru» с СТО. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
09.02.2021  15:31   

Угнал «Subaru» с СТО. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы

Угонщиком оказался 26-летний житель Харьковской области.

Фото из открытых источников
 
Правоохранителям поступило сообщение, что 8 февраля в 19:30 неизвестный угнал автомобиль «Subaru».
 
Выяснилось, что 26-летний мужчина поехал на чужой машине, которая находилась в ремонте у СТО. Работникам полиции по горячим следам удалось задержали злоумышленника.
 
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении мужу о подозрении в совершении преступления.
 
Напомним, что ранее, 37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством известной блогерши. 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  угон авто, харьков, сто
 
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