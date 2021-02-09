09.02.2021 15:31

Угнал «Subaru» с СТО. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы

Угонщиком оказался 26-летний житель Харьковской области.

Фото из открытых источников

Правоохранителям поступило сообщение, что 8 февраля в 19:30 неизвестный угнал автомобиль «Subaru».

Выяснилось, что 26-летний мужчина поехал на чужой машине, которая находилась в ремонте у СТО. Работникам полиции по горячим следам удалось задержали злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении мужу о подозрении в совершении преступления.