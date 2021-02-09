09.02.2021 14:53

Ранил мужчину из травмата - правоохранитель предстанет перед судом

Следователи ТУ ГБР в г. Полтаве завершили досудебное расследование по факту нанесения мужчине легких телесных повреждений работником Харьковского национального университета внутренних дел.

Следствием установлено, что 30 марта 2019, находясь вне службы, инспектор одного из отделов ХНУВС решил показать свою исключительность. Находясь вблизи торгового центра, расположенного на ул. Сумской, указанный гражданин затеял драку с 36-летним мужчиной, во время которой совершил 5 выстрелов из травматического пистолета, который имел при себе. Нанеся таким образом пострадавшему легкие телесные повреждения, мужчина оставил место преступления.

Однако в течение длительного времени правоохранитель, с целью уклонения от уголовной ответственности, скрывал пистолет.

Следователи установили место сокрытия оружия и изъяли его.

Сейчас обвиняемый занимает должность оперуполномоченного одного из секторов Шевченковского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Таким образом он обвиняется в хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.