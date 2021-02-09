09.02.2021 14:49

Вонзил нож в шею бабушки: пьяный внук чуть не стал убийцей (ФОТО)

За покушение на убийство мужчина получил 7 лет за решеткой.

В Орджоникидзевском райсуде Харькова вынесли приговор 31-летнему мужчине за покушение на убийство.

По данным следствия, преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей бабушкой в ​​нее в квартире, во время ссоры со старушкой несколько раз ударил рукой по голове, от чего потерпевшая упала, перестав сопротивляться.

После этого преступник решил убить бабушку.

Взяв свою спортивную кофту, преступник начал душит женщину, а затем взал кухонный нож и вонзил его бабушке в шею.

Увидев, что женщина перестала оказывать признаки жизни, внук покинул квартиру желая быть замеченным.

Думая, что убил бабушку, преступник вернулся на место преступления и сообщил соседям, что «его бабушку убили» после чего скрылся.

Однако, потерпевшей своевременно была оказана медицинская помощь, которую вызвали жильцы дома и бабушка выжила.

Предоставленных стороной обвинения доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора.

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 04.02.2021 преступника признан виновным по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК назначен наказание в виде 7 лет лишение свободы.