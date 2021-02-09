09.02.2021 12:45

В Харькове накрыли подпольное производство алкогольных изделий с оборотом более миллиона гривен (ВИДЕО, ФОТО)

Областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по факту незаконного изготовления и сбыта спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2018-2020 годов организованная группа из трех жителей Харьковской области создала в Харькове подпольный цех, в котором наладила производство фальсифицированных алкогольных напитков под брендами известных марок. Произведенная на подпольном предприятии продукция в дальнейшем реализовывалась в точках продаж на территории Дергачевского, Харьковского районов и Харькова.



В ходе обысков изъято около 8000 литров ликероводочных изделий на сумму свыше 1 млн грн. Среди изъятого - незаконно изготовленный спирт, водочная, коньячная продукция, слабоалкогольные напитки и специальное оборудование.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.