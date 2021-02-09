Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове накрыли подпольное производство алкогольных изделий с оборотом более миллиона гривен (ВИДЕО, ФОТО)
09.02.2021  12:45   

В Харькове накрыли подпольное производство алкогольных изделий с оборотом более миллиона гривен (ВИДЕО, ФОТО)

Областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по факту незаконного изготовления и сбыта спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2018-2020 годов организованная группа из трех жителей Харьковской области создала в Харькове подпольный цех, в котором наладила производство фальсифицированных алкогольных напитков под брендами известных марок. Произведенная на подпольном предприятии продукция в дальнейшем реализовывалась в точках продаж на территории Дергачевского, Харьковского районов и Харькова.

В ходе обысков изъято около 8000 литров ликероводочных изделий на сумму свыше 1 млн грн. Среди изъятого - незаконно изготовленный спирт, водочная, коньячная продукция, слабоалкогольные напитки и специальное оборудование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  алкоголь, сурроогат, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.12 Криминал и происшествия ФОТО: На подпольном производстве под Харьковом бодяжили элитный алкоголь – Прокуратура 07.12 Криминал и происшествия Дело на три миллиона: под Харьковом подпольно производили алкоголь (Прокуратуру) 02.11 Криминал и происшествия ФОТО: Дело организатора сети по реализации безакцизного и фальсифицированного алкоголя передано в суд (МВД)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 