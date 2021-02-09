В Харькове накрыли подпольное производство алкогольных изделий с оборотом более миллиона гривен (ВИДЕО, ФОТО)

Областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по факту незаконного изготовления и сбыта спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины).
По данным следствия, в течение 2018-2020 годов организованная группа из трех жителей Харьковской области создала в Харькове подпольный цех, в котором наладила производство фальсифицированных алкогольных напитков под брендами известных марок. Произведенная на подпольном предприятии продукция в дальнейшем реализовывалась в точках продаж на территории Дергачевского, Харьковского районов и Харькова.
В ходе обысков изъято около 8000 литров ликероводочных изделий на сумму свыше 1 млн грн. Среди изъятого - незаконно изготовленный спирт, водочная, коньячная продукция, слабоалкогольные напитки и специальное оборудование.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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