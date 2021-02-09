09.02.2021 11:05

В Харькове задержали адвоката за попытку подкупить следователя ГБР (ВИДЕО)

Следователи ТУ ГБР в Полтаве задержали адвоката во время предоставление неправомерной выгоды.

Как сообщили сотрудники УВБ, юрист за 2000 долларов США пытался решить вопрос о закрытии уголовного производства в отношении своего клиента, которое расследуют следователи ТУ ГБР в г. Полтаве по факту смертельной ДТП, возврате ранее изъятого автомобиля и фальсификацию соответствующих экспертных исследований.

Следователь ГБР сообщил своему руководству о предложении адвоката предоставить ему неправомерную выгоду, после чего действовал уже под контролем правоохранителей.

8 февраля во время передачи всей суммы, адвокат был задержан. Денежные средства были изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК, и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.