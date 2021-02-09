В Харькове задержали адвоката за попытку подкупить следователя ГБР (ВИДЕО)

Следователи ТУ ГБР в Полтаве задержали адвоката во время предоставление неправомерной выгоды.
Как сообщили сотрудники УВБ, юрист за 2000 долларов США пытался решить вопрос о закрытии уголовного производства в отношении своего клиента, которое расследуют следователи ТУ ГБР в г. Полтаве по факту смертельной ДТП, возврате ранее изъятого автомобиля и фальсификацию соответствующих экспертных исследований.
Следователь ГБР сообщил своему руководству о предложении адвоката предоставить ему неправомерную выгоду, после чего действовал уже под контролем правоохранителей.
8 февраля во время передачи всей суммы, адвокат был задержан. Денежные средства были изъяты.
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК, и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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