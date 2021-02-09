В квартиру харьковского патрульного залез вор (ФОТО)

Вовремя вернувшийся домой правоохранитель задержал вора в дверях собственной квартиры.
Днем 8 февраля находившийся на выходном патрульный возвращался домой из магазина. Поднимаясь по лестнице он увидел, как из дверей его квартиры выбежал неизвестный мужчина с сумкой и пакетом в руках.
Как стало известно впоследствии, мужчина сломал замок входной двери и проник в жилище. В доме он увидел форменную одежду патрульного, поэтому решил действовать быстро: схватил технику, которая стояла на видном месте, и стал убегать. Но скрыться не удалось, так как по другую сторону двери уже был владелец квартиры.
Полицейский задержал мужчину и вызвал на место коллег.
В дальнейшем обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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