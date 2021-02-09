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09.02.2021  10:57   

В квартиру харьковского патрульного залез вор (ФОТО)

Вовремя вернувшийся домой правоохранитель задержал вора в дверях собственной квартиры.

Днем 8 февраля ​​находившийся на выходном патрульный возвращался домой из магазина. Поднимаясь по лестнице он увидел, как из дверей его квартиры выбежал неизвестный мужчина с сумкой и пакетом в руках.

Как стало известно впоследствии, мужчина сломал замок входной двери и проник в жилище. В доме он увидел форменную одежду патрульного, поэтому решил действовать быстро: схватил технику, которая стояла на видном месте, и стал убегать. Но скрыться не удалось, так как по другую сторону двери уже был владелец квартиры.

Полицейский задержал мужчину и вызвал на место коллег.

В дальнейшем обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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