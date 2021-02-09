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09.02.2021  10:50   

Внимание, разыскивается несовершеннолетний Антон Логвинов!

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение 15-летнего Антона Логвинова, жителя Шевченковского района Харькова. Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства и до настоящего времени не вернулся.

 
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-каштановые, короткие.
 
Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.
 
 
Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Харьковское районное управление полиции по телефонам: (057) 337-78-80 или 102.
Тэги:  пропал мальчик, розыск ребенка, харьков, полиция
 
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