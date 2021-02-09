Внимание, разыскивается несовершеннолетний Антон Логвинов!

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение 15-летнего Антона Логвинова, жителя Шевченковского района Харькова. Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства и до настоящего времени не вернулся.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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