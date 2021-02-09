09.02.2021 10:50

Внимание, разыскивается несовершеннолетний Антон Логвинов!

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение 15-летнего Антона Логвинова, жителя Шевченковского района Харькова. Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-каштановые, короткие.

Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.

Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Харьковское районное управление полиции по телефонам: (057) 337-78-80 или 102.