Последствия непогоды: поселок без электричества и как чистят дороги под Харьковом

О последствиях ночной метели на Харьковщине рассказали в пресс-службе ХОГА.
По состоянию на 7:00 для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения привлечено 179 единиц специальной техники и 220 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора».
Для обработки дорог использовано 502 м³ противогололедных материалов и 19 т технической соли.
В общем расчищено 1752 км дорог.
Есть аварийная ситуация в поселке Коротич: ночью дерево упало на провода. Электричество отключили у 1300 абонентов. Ремонтные работы должни окончиться 9.30.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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