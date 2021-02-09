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09.02.2021  09:29   

Последствия непогоды: поселок без электричества и как чистят дороги под Харьковом

О последствиях ночной метели на Харьковщине рассказали в пресс-службе ХОГА.

По состоянию на 7:00 для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения привлечено 179 единиц специальной техники и 220 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора».

Для обработки дорог использовано 502 м³ противогололедных материалов и 19 т технической соли.

В общем расчищено 1752 км дорог.

Есть аварийная ситуация в поселке Коротич: ночью дерево упало на провода. Электричество отключили у 1300 абонентов. Ремонтные работы должни окончиться 9.30.

Тэги:  непогода, метель, чистят дороги, электричество
 
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