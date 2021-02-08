08.02.2021 16:00

Подставил стул к окну и вылез из дома на улицу. Полиция вернула 4-летнего беглеца домой

Мальчик, воспользовавшись тем, что его мама отвлеклась на кормление младшего ребенка, подставил стул к окну и вылез из дома на улицу.

В Купянский райотдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что в городе Купянск у одного из магазинов она обнаружила малолетнего ребенка. Произошло это 6 февраля.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили место проживания мальчика и вернули его родителям. В отношении ребенка никаких противоправных действий совершено не было.

Мать малолетнего мальчика пояснила, что ее сын ушел без ее ведома на улицу, когда она отвлеклась на кормление другого малолетнего ребенка. Семья на учете социальных служб не находится.

С матерью маленького беглеца правоохранители провели профилактическую беседу и составили на нее административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.