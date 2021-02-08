08.02.2021 15:41

Потерял сознание и влетел в столб. Подробности ДТП от правоохранителей

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Московском районе Харькова.

Водитель автомобиля получил многочисленные ушибы. Его доставили в больницу скорой неотложной помощи.

Сообщение о происшествии на улице Героев Труда поступило в полицию 8 февраля в 06:15.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Mitsubishi Lancer» при управлении автомобилем потерял сознание и совершил наезд на электроопору.

Информация зарегистрирована в Харьковском районном управлении полиции № 2. Проводится проверка.