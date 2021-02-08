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08.02.2021  15:41   

Потерял сознание и влетел в столб. Подробности ДТП от правоохранителей

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Московском районе Харькова.

 
Водитель автомобиля получил многочисленные ушибы. Его доставили в больницу скорой неотложной помощи.
 
 
Сообщение о происшествии на улице Героев Труда поступило в полицию 8 февраля в 06:15.
 
 
Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Mitsubishi Lancer» при управлении автомобилем потерял сознание и совершил наезд на электроопору.
 
Информация зарегистрирована в Харьковском районном управлении полиции № 2. Проводится проверка.
 
Тэги:  дтп, авария, столб, салтовка
 
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