Потерял сознание и влетел в столб. Подробности ДТП от правоохранителей

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Московском районе Харькова.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
влажность:
давление:
ветер: