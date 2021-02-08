08.02.2021 15:19

Ночной побег, страсти в общаге и прогулки по шоссе: копы разыскали девочек (ФОТО)

Полицейские Харьковщины оперативно вернули домой двух девушек.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 февраля в 18:15 в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 поступило заявление от матери 17-летней девушки.

Женщина сообщила, что дочь около 14:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Телефон ребенка был выключен.

На поиски несовершеннолетней ориентировали личный состав полиции.

Около 20:20 сотрудники подразделения обнаружили разыскиваемую, она гуляла по Салтовском шоссе.

Полицейские провели профилактическую беседу с девушкой и передали ее матери.

7 февраля 2021 года в отделение полиции №1 обратилась жительница поселка Красное Лозовского района с заявлением о том, что ее 15-летняя дочь ушла из дома.

Полицейские начали поиски и обнаружили девушку в знакомой матери, жительницы поселка Красное.

Девушка рассказала, что ночью, когда родители уснули, она вместе с парнем, который уже ждал ее, поехала в город Первомайский.

В общежитии, где они находились, у подростка произошел конфликт с другой девушкой.

Его подруга решила вернуться, пешком дошла до деревни, но направилась не домой, а к знакомой матери.

В отношении родителей несовершеннолетнего полицейские составили административный протокол по ч.1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.