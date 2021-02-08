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08.02.2021  15:19   

Ночной побег, страсти в общаге и прогулки по шоссе: копы разыскали девочек (ФОТО)

Полицейские Харьковщины оперативно вернули домой двух девушек.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 февраля в 18:15 в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 поступило заявление от матери 17-летней девушки.  
 
Женщина сообщила, что дочь около 14:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. 
 
Телефон ребенка был выключен.
 
На поиски несовершеннолетней ориентировали личный состав полиции. 
 
Около 20:20 сотрудники подразделения обнаружили разыскиваемую, она гуляла по Салтовском шоссе. 
 
Полицейские провели профилактическую беседу с девушкой и передали ее матери.
 
7 февраля 2021 года в отделение полиции №1 обратилась жительница поселка Красное Лозовского района с заявлением о том, что ее 15-летняя дочь ушла из дома.
 
Полицейские начали поиски и обнаружили девушку в знакомой матери, жительницы поселка Красное. 
 
Девушка рассказала, что ночью, когда родители уснули, она вместе с парнем, который уже ждал ее, поехала в город Первомайский. 
 
В общежитии, где они находились, у подростка произошел конфликт с другой девушкой. 
 
Его подруга решила вернуться, пешком дошла до деревни, но направилась не домой, а к знакомой матери.
 
В отношении родителей несовершеннолетнего полицейские составили административный протокол по ч.1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков
 
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