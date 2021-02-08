Не следил за вырубками вдоль железной дороги: начальника ж/д участка обвиняют в причинении более 6 миллионов ущерба

Под процессуальным руководством Сахновщинского отдела Первомайского местной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику участка железной дороги, по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
С начала 2019-го по середину 2020 года начальник участка железной дороги в Сахновщинском районе, будучи должностным лицом государственного предприятия, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, а именно не составлял любых актов и не сообщал своему руководству об отсутствии замечаний и лесонарушений на закрепленной за ним территории, допустил самовольное вырубку деревьев на общую сумму почти 6 млн 300 грн. Сейчас досудебное расследование продолжается.
Досудебное расследование осуществляет отделения СО отдела полиции №1 Красноградского РВП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками Лозовского ГРО УСБ Украины в Харьковской области.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
влажность:
давление:
ветер: