08.02.2021 12:55

Не следил за вырубками вдоль железной дороги: начальника ж/д участка обвиняют в причинении более 6 миллионов ущерба

Под процессуальным руководством Сахновщинского отдела Первомайского местной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику участка железной дороги, по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

С начала 2019-го по середину 2020 года начальник участка железной дороги в Сахновщинском районе, будучи должностным лицом государственного предприятия, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, а именно не составлял любых актов и не сообщал своему руководству об отсутствии замечаний и лесонарушений на закрепленной за ним территории, допустил самовольное вырубку деревьев на общую сумму почти 6 млн 300 грн. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Досудебное расследование осуществляет отделения СО отдела полиции №1 Красноградского РВП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками Лозовского ГРО УСБ Украины в Харьковской области.



Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.