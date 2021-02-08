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08.02.2021  12:32   

Прокуратура расследует взяточничество внутри полиции

Гражданском лицу сообщили о подозрении в сообщничестве при передаче взятки полицейскому.


//khar.gp.gov.ua

Двое бывших сотрудников отделов полиции в Харьковской области предоставили неправомерную выгоду в общей сумме 30 тысяч гривен начальнику одного из секторов ГУНП в Харьковской области через сообщника, которого начальник сектора советовал как проверенного человека, которая поможет с подготовкой и оформлением документов для назначения пенсии и выплаты единовременного пособия от государства.
 
Во время досудебного расследования было установлено, что сообщник ранее был также стражем порядка и сейчас находится в отставке.
 
Будучи достоверно осведомленным о преступном умысле, сообщник вел переговоры с подозреваемыми по поводу решения вопросов относительно размера и обстоятельств передачи неправомерной выгоды начальнику сектора.
 
В дальнейшем после оформления необходимой документации и получения помощи от государства на сумму более 145 000 гривен каждому полицейскому, они передали начальнику сектора 30 000 гривен за решенный вопрос.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщнику – гражданскому лицу сообщено о подозрении по факту пособничества в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч.3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления департамент внутренней безопасности НП Украины.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, взятка, полиция, пенсия
 
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