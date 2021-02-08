08.02.2021 11:42
На Харьковщине мужчина бросился под поезд и погиб
Погибшим оказался 49-летний житель поселка Андреевка Балаклейского района.
Фото из открытых источников
Сообщение о том, что в поселке Андреевка электропоезд сообщением «Константиновка-Харьков» совершил наезд на мужчину, поступило в отдел полиции № 1 Изюмского районного управления полиции 7 февраля около 9:25
Предварительно установлено, что погибший внезапно выбежал перед поездом и лег на рельсы. От полученных травм он погиб на месте.
Машинист применял экстренное торможение. Движение поезда останавливался на 1:00 50 минут.
Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее Редпост писал, что 3 февраля около 23:20 в селе Васищево электропоезд сообщением «Ужгород - Лисичанск», под управлением 38-летнего машиниста, совершил наезд на женщину
возрастом около 35-40 лет.