08.02.2021 11:42

На Харьковщине мужчина бросился под поезд и погиб

Погибшим оказался 49-летний житель поселка Андреевка Балаклейского района.

Фото из открытых источников

Сообщение о том, что в поселке Андреевка электропоезд сообщением «Константиновка-Харьков» совершил наезд на мужчину, поступило в отдел полиции № 1 Изюмского районного управления полиции 7 февраля около 9:25

Предварительно установлено, что погибший внезапно выбежал перед поездом и лег на рельсы. От полученных травм он погиб на месте.

Машинист применял экстренное торможение. Движение поезда останавливался на 1:00 50 минут.

Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.