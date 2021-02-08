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08.02.2021  11:42   

На Харьковщине мужчина бросился под поезд и погиб

Погибшим оказался 49-летний житель поселка Андреевка Балаклейского района.

Фото из открытых источников
 
Сообщение о том, что в поселке Андреевка электропоезд сообщением «Константиновка-Харьков» совершил наезд на мужчину, поступило в отдел полиции № 1 Изюмского районного управления полиции 7 февраля около 9:25
 
Предварительно установлено, что погибший внезапно выбежал перед поездом и лег на рельсы. От полученных травм он погиб на месте.
 
Машинист применял экстренное торможение. Движение поезда останавливался на 1:00 50 минут.
 
Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
 
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Ранее Редпост писал, что 3 февраля около 23:20 в селе Васищево электропоезд сообщением «Ужгород - Лисичанск», под управлением 38-летнего машиниста, совершил наезд на женщину возрастом около 35-40 лет. 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  самоубийство, поезд, андреевка
 
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