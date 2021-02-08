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08.02.2021  11:27   

Из-за горящего балкона пожарные эвакуировали 12 жильцов многоэтажки в Харькове

Во время пожара в девятиэтажном доме пожарные эвакуировали 12 человек.

 
Сообщение о пожаре на пульт "101" поступило ночью 8 февраля. Сообщалось, что горит квартира в девятиэтажном доме по ул. Сергея Грицевца, 14а.
 
На место выехали 14 спаасателей, которые обнаружили, что на баоконе 4-го этажа горят вещи на площади 10 кв. метров.
 
Из-за сильной задымленности спасателям пришлось эвакуировать 12 жильцов верхних этажей.
 
 
Пожарным понадобилось менее полутора часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.
 
Причину и ущерб от пожара предстоит выяснить.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, эвакуация
 
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