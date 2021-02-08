08.02.2021 11:27

Из-за горящего балкона пожарные эвакуировали 12 жильцов многоэтажки в Харькове

Во время пожара в девятиэтажном доме пожарные эвакуировали 12 человек.

Сообщение о пожаре на пульт "101" поступило ночью 8 февраля. Сообщалось, что горит квартира в девятиэтажном доме по ул. Сергея Грицевца, 14а.

На место выехали 14 спаасателей, которые обнаружили, что на баоконе 4-го этажа горят вещи на площади 10 кв. метров.

Из-за сильной задымленности спасателям пришлось эвакуировать 12 жильцов верхних этажей.

Пожарным понадобилось менее полутора часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Причину и ущерб от пожара предстоит выяснить.