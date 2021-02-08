08.02.2021 11:31

Закладчик пытался откупаться от патрульных тысячей гривен

Обстоятельства происшествия установит следствие.

Сегодня ночью во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у гражданина вещество синтетического происхождения. Во время общения мужчина предлагал патрульным отпустить его за вознаграждение в 1000 гривен.



На предупреждение об уголовной ответственности за предложение предоставления взятки должностному лицу гражданин не реагировал.

Нарушителя задержали, а на место вызвана следственно-оперативная группа.



Всего же за сутки харьковские патрульные зафиксировали 4 факта предложения предоставление неправомерной выгоды. В соответствии с ч.1 ст.369 УК Украины дача взятки должностному лицу наказывается штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.