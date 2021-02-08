08.02.2021 09:52

На Печенежском водохранилище выявили рыбаков с браконьерскими сетями

Нарушители нанесли почти тысячу гривен ущерба.

4 февраля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства. Инцидент произошел в Артемовском заливе Печенежского водохранилища, в Чугуевском районе.



В четыре часа дня обнаружены мужчины, ловившие рыбу лесковой сеткой. Они успели поймать 15 плоскирок и 5 шрук плдотвы общим весом 3 ​​кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 935 грн.



На виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.