На Печенежском водохранилище выявили рыбаков с браконьерскими сетями

Нарушители нанесли почти тысячу гривен ущерба.
4 февраля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства. Инцидент произошел в Артемовском заливе Печенежского водохранилища, в Чугуевском районе.
В четыре часа дня обнаружены мужчины, ловившие рыбу лесковой сеткой. Они успели поймать 15 плоскирок и 5 шрук плдотвы общим весом 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 935 грн.
На виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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