Мужчина выбросился с балкона и разбился насмерть: подробности от полиции

Информация об обнаружении тела гражданина без признаков жизни у дома по улице Куликовский спуск в Киевском районе Харькова поступила в полицию 6 февраля в 16:04.
Тело 66-летнего погибшего без видимых признаков насильственной смерти было направлено в морг.
Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
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Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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