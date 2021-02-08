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08.02.2021  08:12   

Мужчина выбросился с балкона и разбился насмерть: подробности от полиции

Информация об обнаружении тела гражданина без признаков жизни у дома по улице Куликовский спуск в Киевском районе Харькова поступила в полицию 6 февраля в 16:04.

Тело 66-летнего погибшего без видимых признаков насильственной смерти было направлено в морг.

Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Тэги:  самоубийство, харьков, полиция
 
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