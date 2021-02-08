08.02.2021 08:12

Мужчина выбросился с балкона и разбился насмерть: подробности от полиции

Информация об обнаружении тела гражданина без признаков жизни у дома по улице Куликовский спуск в Киевском районе Харькова поступила в полицию 6 февраля в 16:04.



Тело 66-летнего погибшего без видимых признаков насильственной смерти было направлено в морг.



Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".