Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине из-за морозов едва не сгорел жилой дом
07.02.2021  15:41   

На Харьковщине из-за морозов едва не сгорел жилой дом

В Ковягах, Валковского района, произошло возгорание в жилом доме. Выяснилось, что горело перекрытие дома, в котором впритык проходил дымоход твердотопливной печи. Наблюдалось тление, которое угрожало полномасштабному пожару в жилом доме.

Через час после сообщения спасателям о возгорании,  пожар был полностью ликвидирован.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар печь, валки
 
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