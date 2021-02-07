07.02.2021 15:41

На Харьковщине из-за морозов едва не сгорел жилой дом

В Ковягах, Валковского района, произошло возгорание в жилом доме. Выяснилось, что горело перекрытие дома, в котором впритык проходил дымоход твердотопливной печи. Наблюдалось тление, которое угрожало полномасштабному пожару в жилом доме.

Через час после сообщения спасателям о возгорании, пожар был полностью ликвидирован.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.