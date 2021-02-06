В Харькове мужчина разбился насмерть, выпав с балкона (ФОТО, ВИДЕО)

О происшествии сообщил харьковский телеграм-канал ТРУХА.
Напомним, утром 6 января на улице Валентиновской, 54 нашли труп мужчины, предположительно выпавшего из окна.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
На Харьковщине ожидаются морозы вследствие поступления арктического воздуха с северо-восточной части Европы.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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