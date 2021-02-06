Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове мужчина разбился насмерть, выпав с балкона (ФОТО, ВИДЕО)
06.02.2021  17:06   

В Харькове мужчина разбился насмерть, выпав с балкона (ФОТО, ВИДЕО)

О происшествии сообщил харьковский телеграм-канал ТРУХА.

Очевидцы сообщают, что на Куликовском спуске мужчина разбился насмерть, выпав с балкона. 
 
На место трагедии приехала  карета "скорая помощи". 
 
Подробности трагедии выясняются.

Напомним, утром 6 января на улице Валентиновской, 54 нашли труп мужчины, предположительно выпавшего из окна.

Тэги:  выпал с балкона, харьков, самоубийство
 
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