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06.02.2021  15:59   

Харьковские патрульные за ночь составили 15 протоколов за "пьяную езду"

Патрульная полиция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии!

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области, за ночную смену патрульные составили 15 административных материалов на водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкольного опьянения

Патрульные отметили, что каждый правонарушитель получил свой административный протокол по статье 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и все материалы будут переданы в суд.
 
В ведомстве напомнили об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения:
 
  •  на гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ждет административная ответственность в виде штрафа 10 200 гривен и лишение права управления автомобилем на 1 год
  •  если водитель вдруг нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 20 400 гривен и лишение права управления на 3 года;
  •  в случае, если руководитель третий раз за год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет.
 
Тэги:  полиция, водители, харьков
 
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