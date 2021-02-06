06.02.2021 15:59

Харьковские патрульные за ночь составили 15 протоколов за "пьяную езду"

Патрульная полиция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии!

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области, за ночную смену патрульные составили 15 административных материалов на водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкольного опьянения

Патрульные отметили, что каждый правонарушитель получил свой административный протокол по статье 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и все материалы будут переданы в суд.

В ведомстве напомнили об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения: