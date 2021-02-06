Харьковские патрульные за ночь составили 15 протоколов за "пьяную езду"

Патрульная полиция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии!
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области, за ночную смену патрульные составили 15 административных материалов на водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкольного опьянения
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