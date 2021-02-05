Главная Новости Криминал и происшествия 7 кг травки обнаружили у жителя области в ходе обыска
05.02.2021  15:30   

7 кг травки обнаружили у жителя области в ходе обыска

По месту жительства 44-летнего злоумышленника правоохранители обнаружили около 7 килограммов вещества, внешне похожей на каннабис.

 
4 февраля на основании постановления суда работники Лозовского райотдела полиции провели санкционированный обыск в доме, расположенном в селе Захаровское. В доме полицейские обнаружили около 7 килограммов вещества, похожего на каннабис. Также установлено, что ранее мужчина уже привлекался за сбыт наркотических веществ, в настоящее время обвинительный акт находится в суде.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, каннабис, харьков
 
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