05.02.2021 15:30

7 кг травки обнаружили у жителя области в ходе обыска

По месту жительства 44-летнего злоумышленника правоохранители обнаружили около 7 килограммов вещества, внешне похожей на каннабис.

4 февраля на основании постановления суда работники Лозовского райотдела полиции провели санкционированный обыск в доме, расположенном в селе Захаровское. В доме полицейские обнаружили около 7 килограммов вещества, похожего на каннабис. Также установлено, что ранее мужчина уже привлекался за сбыт наркотических веществ, в настоящее время обвинительный акт находится в суде.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.