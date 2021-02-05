05.02.2021 15:09

Взрыв у дома и поджог авто активиста. Полиция обнародовала подробности

У двора 52-летнего жителя села произошло возгорание двух автомобилей «Audi Q7» и «Киа». Также на крыше дома произошел взрыв ручной осколочной гранаты РГД-5. Пострадавших нет.

Сообщение о происшествии правоохранителям поступило5 февраля 2021 года в 01:45. Об этом сообьщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.

На место происшествия выехала СОГ, взрывотехники и работники ГСЧС. После осмотра транспортных средств правоохранители установили, что пожар произошел в результате поджога. Также с места происшествия изъяты обломки корпуса гранаты и запал.

В настоящее время проводятся следственные действия на месте происшествия.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержания.

После проведения следственных действий правоохранители приняли решение об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы.