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05.02.2021  15:09   

Взрыв у дома и поджог авто активиста. Полиция обнародовала подробности

У двора 52-летнего жителя села произошло возгорание двух автомобилей «Audi Q7» и «Киа». Также на крыше дома произошел взрыв ручной осколочной гранаты РГД-5. Пострадавших нет.

 
Сообщение о происшествии правоохранителям поступило5 февраля 2021 года в 01:45. Об этом сообьщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области. 
 
На место происшествия выехала СОГ, взрывотехники и работники ГСЧС. После осмотра транспортных средств правоохранители установили, что пожар произошел в результате поджога. Также с места происшествия изъяты обломки корпуса гранаты и запал.
 
В настоящее время проводятся следственные действия на месте происшествия.
 
 
Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
 
Полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержания.
 
После проведения следственных действий правоохранители приняли решение об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  взрыв, граната, активист, поджог авто
 
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