05.02.2021 12:20

ДТП с пострадавшим на Клочковской. Подробности от правоохранителей

С телесными повреждениями 23-летний пострадавший был доставлен в больницу.

4 февраля около 18:00 на улице Клочковской 32-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и влетел в припаркованные автомобили «Volkswagen» и «Skoda». В результате столкновения травмы получил 23-летний водитель «Skoda», который в момент аварии находился в машине.

Пострадавшего доставили в больницу.

Установлено, что 32-летний водитель «Audi» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники патрульной полиции составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 130 КоАП.

Следователи внесли сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.