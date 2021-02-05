05.02.2021 12:20
ДТП с пострадавшим на Клочковской. Подробности от правоохранителей
С телесными повреждениями 23-летний пострадавший был доставлен в больницу.
4 февраля около 18:00 на улице Клочковской 32-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и влетел
в припаркованные автомобили «Volkswagen» и «Skoda». В результате столкновения травмы получил 23-летний водитель «Skoda», который в момент аварии находился в машине.
Пострадавшего доставили в больницу.
Установлено, что 32-летний водитель «Audi» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники патрульной полиции составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 130 КоАП.
Следователи внесли сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.