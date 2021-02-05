Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление на ХТЗ: неизвестные вытащили водителя из машины, избили, отобрали ключи и деньги
05.02.2021  12:31   

Ограбление на ХТЗ: неизвестные вытащили водителя из машины, избили, отобрали ключи и деньги

Харьковские патрульные задержали мужчин, вероятно, причастных к совершению преступления.

Сегодня ночью патрульные получили сообщение о совершении разбоя на улице Станкостроительной.

На месте заявитель сообщил патрульным, что он находился в своем автомобиле Opel, когда к нему подошли трое неизвестных мужчин, вытащили его из машины, применили к нему слезоточивый газ, нанесли телесные повреждения, отобрали деньги, ключи от авто, телефон и повредили его автомобиль.

После чего сели в автомобиль Volkswagen и уехали в неизвестном направлении. Заявитель предоставил приметы нарушителей и автомобиля, на котором они уехали.

Получив ориентировку, экипажи полиции начали поиск злоумышленников. Впоследствии, на проспекте Московском, инспекторы обнаружили похожий по описанию автомобиль. В салоне автомобиля находились двое мужчин.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  угон, полиция, автомобиль, харьков
 
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