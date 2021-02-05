На Салтовке женщина бросила ребенка и сбежала: подробности от правоохранителей (ВИДЕО)

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых малолетний ребенок остался на улице без присмотра взрослых.
4 февраля около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей по проезжей части бегает женщина в неадекватном состоянии с ребенком на руках.
По адресу работники полиции обнаружили заявителя и маленькую девочку. По словам мужчины стало известно, что женщина сбежала и оставила ребенка на улице без присмотра.
Полицейские установили мать ребенка и выяснили, что 30-летняя харьковчанка систематически злоупотребляет наркотиками. Сейчас устанавливается его местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Информация внесена в Единый учета Харьковского районного управления полиции № 2.
Дальнейшую судьбу малышей решать служба по делам детей Московского района Харькова.
Видео инцидента очевидцы разместили в местных пабликах.
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В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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