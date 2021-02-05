05.02.2021 12:12

На Салтовке женщина бросила ребенка и сбежала: подробности от правоохранителей (ВИДЕО)

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых малолетний ребенок остался на улице без присмотра взрослых.



// hk.npu.gov.ua

4 февраля около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей по проезжей части бегает женщина в неадекватном состоянии с ребенком на руках.



По адресу работники полиции обнаружили заявителя и маленькую девочку. По словам мужчины стало известно, что женщина сбежала и оставила ребенка на улице без присмотра.



Полицейские установили мать ребенка и выяснили, что 30-летняя харьковчанка систематически злоупотребляет наркотиками. Сейчас устанавливается его местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Информация внесена в Единый учета Харьковского районного управления полиции № 2.



Дальнейшую судьбу малышей решать служба по делам детей Московского района Харькова.



Видео инцидента очевидцы разместили в местных пабликах.