Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке женщина бросила ребенка и сбежала: подробности от правоохранителей (ВИДЕО)
05.02.2021  12:12   

На Салтовке женщина бросила ребенка и сбежала: подробности от правоохранителей (ВИДЕО)

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых малолетний ребенок остался на улице без присмотра взрослых.


// hk.npu.gov.ua

4 февраля около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей по проезжей части бегает женщина в неадекватном состоянии с ребенком на руках.

По адресу работники полиции обнаружили заявителя и маленькую девочку. По словам мужчины стало известно, что женщина сбежала и оставила ребенка на улице без присмотра.

Полицейские установили мать ребенка и выяснили, что 30-летняя харьковчанка систематически злоупотребляет наркотиками. Сейчас устанавливается его местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Информация внесена в Единый учета Харьковского районного управления полиции № 2.

Дальнейшую судьбу малышей решать служба по делам детей Московского района Харькова.

Видео инцидента очевидцы разместили в местных пабликах.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, полиция, бросила, харьков
 
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