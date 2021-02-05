Главная Новости Криминал и происшествия Тянучка на Шевченко: на дороге не разминулись кроссовер с микроавтобусом (ВИДЕО)
05.02.2021  11:27   

Тянучка на Шевченко: на дороге не разминулись кроссовер с микроавтобусом (ВИДЕО)

Авария произошла около десяти часов утра 5 февраля.


//Facebook

На улице Шевченко, возле Центра занятости, произошло столкновение автомобилей Suzuki Vitara и Mercedes Vito

Видео происшествия в местные паблики выложили очевидцы.

«Наблюдается тянучка в сторону Киевской. Будьте аккуратнее за рулём», – комментирует телеграм-канал ХС.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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