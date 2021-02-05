05.02.2021 10:45

Пьяный водитель сбил пожилую женщину под Харьковом (ФОТО)

От полученных тяжких телесных повреждений 72-летняя жительница села Водяная Краснокутского района скончалась на месте ДТП.

Авария произошла 4 февраля около в 20:40. Установлено, что 42-летний водитель, житель Краснокутского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле "ГАЗ 3110" по улице Московской в селе Алексеевка. Возле одного из домов мужчина совершил наезд на женщину, которая в результате полученных телесных повреждений скончалась.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Водитель прошел медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили, что во время вождения транспортным средством он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Все обстоятельства ДТП выясняет следствие.



