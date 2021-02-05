Главная Новости Криминал и происшествия Ночью прохожие, полиция и скорая ломились в киоск с пьяной продавщицей (ВИДЕО)
05.02.2021  10:32   

Ночью прохожие, полиция и скорая ломились в киоск с пьяной продавщицей (ВИДЕО)

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на ХТЗ.

О произошедшем сообщили очевидцы.

«Ночь. ХТЗ. Мужики ломают дверь в Кулиничи... Казалось бы... А на самом деле они увидели лежащую на полу бабушку, подумали, что ей стало плохо и у неё отказали ноги. Срочно вызвали скорую, выломали дверь. Как выяснилось — она была просто пьяная. @jenya_zub», – прокомментировал происходящее автор видео.

Тэги:  кулиничи, пьяная, харьков
 
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