Ночью прохожие, полиция и скорая ломились в киоск с пьяной продавщицей (ВИДЕО)

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на ХТЗ.
О произошедшем сообщили очевидцы.
«Ночь. ХТЗ. Мужики ломают дверь в Кулиничи... Казалось бы... А на самом деле они увидели лежащую на полу бабушку, подумали, что ей стало плохо и у неё отказали ноги. Срочно вызвали скорую, выломали дверь. Как выяснилось — она была просто пьяная. @jenya_zub», – прокомментировал происходящее автор видео.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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