05.02.2021 10:32

Ночью прохожие, полиция и скорая ломились в киоск с пьяной продавщицей (ВИДЕО)

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на ХТЗ.

О произошедшем сообщили очевидцы.

«Ночь. ХТЗ. Мужики ломают дверь в Кулиничи... Казалось бы... А на самом деле они увидели лежащую на полу бабушку, подумали, что ей стало плохо и у неё отказали ноги. Срочно вызвали скорую, выломали дверь. Как выяснилось — она была просто пьяная. @jenya_zub», – прокомментировал происходящее автор видео.