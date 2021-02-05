Главная Новости Криминал и происшествия Кровавое застолье: женщина засадила обидчику нож в живот
05.02.2021  08:11   

Кровавое застолье: женщина засадила обидчику нож в живот

Злоумышленницей оказалась 36-летняя жительница поселка Малиновка.

1 февраля в полицию поступило сообщение от врачей о том, что каретой скорой помощи в Чугуевскую районную больницу был доставлен 42-летний мужчина с ножевым ранением живота.

Сотрудники Чугуевского районного управления полиции выяснили, что в квартире пострадавший и его знакомая распивали спиртные напитки. Во время застолья мужчина начал оскорблять гостью. Внезапно женщина схватила кухонный нож и нанесла удар ножом в живот.

36-летняя жительница поселка Малиновка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленницы грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Криминал и происшествия Драка в многоэтажке на ХТЗ: нападавшего вычислили по кровавым следам на одежде 03.01 Криминал и происшествия Мужчина с психическими расстройствами зарезал мать на новогодние праздники 01.01 Криминал и происшествия Ножом в грудь: дама во хмелю чуть не убила мужчину
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 