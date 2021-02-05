Кровавое застолье: женщина засадила обидчику нож в живот

Злоумышленницей оказалась 36-летняя жительница поселка Малиновка.
1 февраля в полицию поступило сообщение от врачей о том, что каретой скорой помощи в Чугуевскую районную больницу был доставлен 42-летний мужчина с ножевым ранением живота.
Сотрудники Чугуевского районного управления полиции выяснили, что в квартире пострадавший и его знакомая распивали спиртные напитки. Во время застолья мужчина начал оскорблять гостью. Внезапно женщина схватила кухонный нож и нанесла удар ножом в живот.
36-летняя жительница поселка Малиновка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленницы грозит до 15 лет лишения свободы.
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