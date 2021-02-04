Главная Новости Криминал и происшествия Обманула бабушек на десятки тысяч: мошенница поймана (ФОТО)
04.02.2021  19:04   

Обманула бабушек на десятки тысяч: мошенница поймана (ФОТО)

Аферистка заявляла старушкам, что меняет старые купюры на новые.

Как сообщает ГУ Нацполиции,аферистка воспользовалась схемой об «обмене старых купюр на новые» и только после ее ухода зявительницы обнаруживали, что их обманули.
 
Таким образом женщина выманила 50 тысяч гривен у 81-летней жительницы города Балаклея.
 
Свои сбережения в сумме 11 тысяч гривен отдала в руки мошенницы и 86-летняя жительница поселка Пятигорское.
 
Заявления от потерпевших поступили в отдел полиции №1 Изюмского райуправления полиции 3 декабря 2020 года и в конце января 2021 года.
 
Потерпевшие подробно описали приметы злоумышленницы.
 
Также бабушки отмечали, что женщина представлялась контроллером по проверке счетчика воды.
 
Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили личность мошенницы.
 
45-летняя жительница города Балаклея уже была судима за аналогичные преступления.
 
3 февраля правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям на территории района.
 
Уважаемые граждане, если вы узнали данную женщину и были обмануты ею, просим вас немедленно обратиться к оперуполномоченного отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области Евгения Гутніка по телефону: 0953429074 или 102.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.02 Криминал и происшествия Бывший сотрудник Новой Почты украл посылок на сумму более чем 800 000 гривен 03.02 Криминал и происшествия Споил и обманным путем забрал дом. Бывший чиновник ГФС лишил жилья мужчину 02.02 Криминал и происшествия Ущерб в 100 тысяч: халатному начальнику тюрьмы светит до трех лет за решеткой
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 