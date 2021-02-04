04.02.2021 19:04

Обманула бабушек на десятки тысяч: мошенница поймана (ФОТО)

Аферистка заявляла старушкам, что меняет старые купюры на новые.

Как сообщает ГУ Нацполиции,аферистка воспользовалась схемой об «обмене старых купюр на новые» и только после ее ухода зявительницы обнаруживали, что их обманули.

Таким образом женщина выманила 50 тысяч гривен у 81-летней жительницы города Балаклея.

Свои сбережения в сумме 11 тысяч гривен отдала в руки мошенницы и 86-летняя жительница поселка Пятигорское.

Заявления от потерпевших поступили в отдел полиции №1 Изюмского райуправления полиции 3 декабря 2020 года и в конце января 2021 года.

Потерпевшие подробно описали приметы злоумышленницы.

Также бабушки отмечали, что женщина представлялась контроллером по проверке счетчика воды.

Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили личность мошенницы.

45-летняя жительница города Балаклея уже была судима за аналогичные преступления.

3 февраля правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям на территории района.

Уважаемые граждане, если вы узнали данную женщину и были обмануты ею, просим вас немедленно обратиться к оперуполномоченного отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области Евгения Гутніка по телефону: 0953429074 или 102.