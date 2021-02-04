04.02.2021 19:04
Обманула бабушек на десятки тысяч: мошенница поймана (ФОТО)
Аферистка заявляла старушкам, что меняет старые купюры на новые.
Как сообщает ГУ Нацполиции,аферистка воспользовалась схемой об «обмене старых купюр на новые» и только после ее ухода зявительницы обнаруживали, что их обманули.
Таким образом женщина выманила 50 тысяч гривен у 81-летней жительницы города Балаклея.
Свои сбережения в сумме 11 тысяч гривен отдала в руки мошенницы и 86-летняя жительница поселка Пятигорское.
Заявления от потерпевших поступили в отдел полиции №1 Изюмского райуправления полиции 3 декабря 2020 года и в конце января 2021 года.
Потерпевшие подробно описали приметы злоумышленницы.
Также бабушки отмечали, что женщина представлялась контроллером по проверке счетчика воды.
Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили личность мошенницы.
45-летняя жительница города Балаклея уже была судима за аналогичные преступления.
3 февраля правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям на территории района.
Уважаемые граждане, если вы узнали данную женщину и были обмануты ею, просим вас немедленно обратиться к оперуполномоченного отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области Евгения Гутніка по телефону: 0953429074 или 102.