Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: На переходе сбит пешеход (ВИДЕО)
04.02.2021  18:01   

ДТП: На переходе сбит пешеход (ВИДЕО)

Об аварии ообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Алексеевке - ДТП.
 
Здесь, на пешеходном переходе улицы Ахсарова сбили пешехода.
 
Подробностей пока нет.
 
 
 
Тэги:  дтп, сбит пешеход, харьков, авария
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.02 Криминал и происшествия ДТП: Японец - под колесами водовоза (ФОТО) 04.02 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: на трассе в жуткой аварии разбился водитель легковушки (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 04.02 Криминал и происшествия ДТП: внедорожник помял легковушку (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 