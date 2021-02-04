ДТП: Японец - под колесами водовоза (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 4 февраля Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.

Одевайтесь теплее – в Харькове снова мороз: прогноз погоды и магнитных бурь на пятницу, 5 февраля В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя с переходом в снег. Днем погода будет без существенных осадков. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.