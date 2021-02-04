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04.02.2021  17:44   

ДТП: Японец - под колесами водовоза (ФОТО)

Об аварии на перекрестке сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на ХТЗ - авария.
 
На перерестке Северина Потоцкого и Мира, столкнулись водовоз  и Nissan.
 
Со слов очевидцев, по главной двигался грузовик.
 
Подробностей аварии пока нет.
 
 
Тэги:  дтп, авария, харков
 
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