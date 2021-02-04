Главная Новости Криминал и происшествия Здание райсуда, где продлевали меру пресечения "смотрящему" за Харьковщиной, дважды "минировали"
04.02.2021  15:07   

Здание райсуда, где продлевали меру пресечения "смотрящему" за Харьковщиной, дважды "минировали"

Специалисты тщательно осмотрели 700 кв. метров помещений и 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 91 человек. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

 
4 февраля дважды на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании Дзержинского райсуда по проспекту Победы заложена взрывчатка.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3 и работники взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
При осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений территориального отдела полиции.
 
Принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.
 
Напомним, что именно 4 февраля Дзержинский районный суд Харькова рассматривает вопрос о продлении меры пресечения для Вадима Изотова, которого называют "смотрящим" за Харьковской областью.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  суд, минирование, вадим изотов, харьков
 
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