Здание райсуда, где продлевали меру пресечения "смотрящему" за Харьковщиной, дважды "минировали"

Специалисты тщательно осмотрели 700 кв. метров помещений и 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 91 человек. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.
Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя с переходом в снег. Днем погода будет без существенных осадков. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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