04.02.2021 15:07

Здание райсуда, где продлевали меру пресечения "смотрящему" за Харьковщиной, дважды "минировали"

Специалисты тщательно осмотрели 700 кв. метров помещений и 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 91 человек. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

4 февраля дважды на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании Дзержинского райсуда по проспекту Победы заложена взрывчатка.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3 и работники взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

При осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений территориального отдела полиции.

Принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.