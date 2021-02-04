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04.02.2021  14:43   

ДТП: внедорожник помял легковушку (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Веха, в центре - ДТП.

Возле Госпрома - на перекрестке проспекта Независимости и Ромена Роллана - столкнулиь две легковушки.

Внедорожник въехал сзади в легковушку.

Подробностей об аварии и пострадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харков, центр
 
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