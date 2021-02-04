04.02.2021 13:40

Момент ДТП на Шевченко: видео выложили в сеть

Авария произошла около 11:00 на улице Шевченко, 327.

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda нарушил п. 12.1 и 12.3 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилями марок: Tesla, Chevrolet и Toyota.



В результате ДТП никто не травмировался.



На водителя автомобиля Honda патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП) КоАП.

Водитель одного из пострадавших автомобилей выложил в Интернет запись регистратора с моментом столкновения.