04.02.2021 13:11

На капремонте учебного заведения Лозовой растратили полтора миллиона

Директору фирмы-подрядчика сообщено о подозрении.

В декабре 2020 года учебно-воспитательный комплекс (детсад - общеобразовательная школа) и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о проведении капитального ремонта твердотопливной топочной системы.



Директор фирмы, зная, что договорные обязательства не выполнены, составил и подписал акты приемки выполненных работ, осознавая, что в указанных документах указано заведомо недостоверную информацию.



На основании подписанных документов на счет предприятия перечислены бюджетные средства. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более полутора миллионга гривен.



Под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении по факту совершения последним уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, составление и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия).

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.