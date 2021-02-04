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04.02.2021  11:55   

Пожар на СТО. Работник с ожогами и отравлением угарным газом доставлен в ожоговый центр

 
Cообщение о пожаре в одноэтажном здании производственного предприятия по ул. Державинская, 38, поступило 3 февраля в 15:27.
 
К месту вызова прибіло 4 отделения пожарно-спасательной службы. На момент прибытия спасателей огонь распространился. Горела участок механической металлообработки на площадь 30 кв.м.
 
В 17:45 пожарным удалось окончательно ликвидировать пожар.
 
 
При пожаре пострадал мужчина, 1966 года рождения. С ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
 
Причина возникновения возгорания выясняется.
 
Напомни, что 8 апреля на частной станции технического обслуживания автомобилей, расположенной на пр. Любви Малой, 93 горел гаражный бокс на площади около 450 кв.м. 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  сто, пожар, гагарина, харьков
 
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