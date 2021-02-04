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04.02.2021  10:52   

ДТП из пяти машин на Шевченко (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла утром 4 февраля на улице Шевченко, недалеко от ЖК «Гидропарк».

Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение по улице Шевченко.

«Пишут, что первой закрутило чёрную Toyota, а дальше, как снежный ком», – сообщают очевидцы аварии

Официальная информация уточняется.

 

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Тэги:  дтп, харьков
 
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