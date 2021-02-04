04.02.2021 10:22

Торговали справками о медосмотре: копы повязали преступную группу (ФОТО)

Злоумышленники организовали в Харькове выдаче за денежное вознаграждение поддельных справок о пригодности лиц к управлению транспортным средством без прохождения медицинского осмотра.

Полицейские установили, что организатор группы - 69-летняя женщина, пользуясь коррупционными связями в учреждениях здравоохранения, получила персональные данные медицинских работников: фамилии, имени и отчества врачей, младшего медицинского персонала, данные об окончании ими учебных заведений, серии и номера дипломов. Эти сведения она внесла в служебную документацию, которую подала для получения лицензии на занятие врачебной практикой.

В дальнейшем, во избежание подозрений со стороны граждан относительно недостоверности справок, члены преступной группы изготовили несколько поддельных клише, которыми заверяли медицинские справки.

Правонарушители наладили широкую сеть сбыта поддельных справок в медицинских учреждениях, автошколах, а также автопарках города. Действовали дерзко, особо не скрывая факт торговли бланками медицинских документов.





Всего, по предварительным оценкам правоохранителей, группа изготовила несколько сотен поддельных справок.



3 февраля полицейские провели ряд одновременных обысков по месту работы и в помещениях фигурантов, по результатам которых изъяли готовые к выдаче «клиентам» медицинские справки, незаполненные бланки, печати и штампы медицинских учреждений, записи «черной бухгалтерии», а также добытые преступным путем средства в сумме 140 тыс. 700 гривен, 26 тыс. 911 долларов США и 9 тыс. 640 евро.





Трем членам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.



Осуществляются мероприятия по установлению всех эпизодов и участников деятельности преступной группы. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.



